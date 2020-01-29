نائب يعلق على تشكيل ميليشيات سنية: ورقة ضغط أميركية

عد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الأربعاء, الحديث عن تشكيل ميليشيات سنية لاستهداف الحشد الشعبي في المناطق الغربية بأنها ورقة ضغط أمريكية لمنع الحكومة من تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب قواتها من العراق.

وقال المسعودي في تصريح صحفي , ان “الولايات المتحدة الامريكية كانت تعتقد بأن اصدار قرار بانسحاب قواتها والقوات الأجنبية من العراق لن يصوت عليه , وبعد ان فاجأها البرلمان بدات تبحث عن اساليب لغرض عرقلة القرار وعدم تنفيذه”.

وأضاف ان “احد الأساليب الضاغطة التي أعدتها الإدارة الامريكية هو التلويح بتشكيل ميلشيا سنية للتهيئة لاقامة الإقليم السني في غرب البلاد , الا ان الحقيقة غير صحيحة ولاوجود لها على ارض الواقع” , مؤكدا ان “هذا التلويح وسيلة ضغط على الحكومة لعدم تنفيذ قرار انسحاب قواتها من العراق”.

وكان القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري كشف، مساء امس الثلاثاء، عن مخطط لتشكيل ميلشيات سنية لاستهداف الحشد الشعبي تمهيدا لاعلان الاقليم السني، مبينا ان الاجتماعات بين قادة الكتل السنية مستمرة بشأن الاقليم في دول عربية.