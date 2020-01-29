نائب عن سائرون يسأل صالح: لماذا التاخير بتقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه

دعا نائب عن تحالف سائرون، الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح الى تقديم اسم شخصية حصل عليها توافق الى مجلس النواب للمضي بتشكيل الحكومة، متسائلا لماذا هذا التاخير في تقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه.

وقال بدر الزيادي في حديث صحفي إن "هناك توافقا كبيرا لدى اغلب القوى السياسية على شخصية معينة بغية تكليفها لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل"، مبينا ان "التأخير بتقديم المرشح هو من رئيس الجمهورية ولا نعلم ماهي اسباب هذا التأخير وهذا هو السؤال الذي نطرحه له لماذا هذا التاخير في تقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه".

واضاف الزيادي، ان "التوافق بنسبة 100% هو أمر صعب على اسم مرشح، لكن وبنسبة جيدة استطعنا التوافق على اسم معين، نتمنى من رئيس الجمهورية تكليفه خلال الساعات القادمة"،

مشددا على ان "العراق بحاجة الى تقديم رئيس وزراء بشكل سريع للخروج من حالة الركود التي نعيشها ونذهب بالعراق الى بر الامان من خلال تشكيل حكومة مدعومة من غالبية مجلس النواب".

واكد الزيادي، اننا "لانريد المجئ بشخصية جدلية عليها اختلاف تكون سببا في خلق فوضى بالشارع، بل شخصية مقبولة من اغلب الاطراف كونها ستتسلم حكومة لفترة معينة اما الانتظار من رئيس الجمهورية لحين توافق الجميع فهذا معناه اننا لن نقدم اسم مرشح لعام او اكثر".

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق بأن رئيس الجمهورية أمهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة لتقديم مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء والإ سيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع.