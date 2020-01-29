الأخبار

نائب عن سائرون يسأل صالح: لماذا التاخير بتقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه


دعا نائب عن تحالف سائرون، الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح الى تقديم اسم شخصية حصل عليها توافق الى مجلس النواب للمضي بتشكيل الحكومة، متسائلا لماذا هذا التاخير في تقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه.

وقال بدر الزيادي في حديث صحفي إن "هناك توافقا كبيرا لدى اغلب القوى السياسية على شخصية معينة بغية تكليفها لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل"، مبينا ان "التأخير بتقديم المرشح هو من رئيس الجمهورية ولا نعلم ماهي اسباب هذا التأخير وهذا هو السؤال الذي نطرحه له لماذا هذا التاخير في تقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه".

واضاف الزيادي، ان "التوافق بنسبة 100% هو أمر صعب على اسم مرشح، لكن وبنسبة جيدة استطعنا التوافق على اسم معين، نتمنى من رئيس الجمهورية تكليفه خلال الساعات القادمة"،

مشددا على ان "العراق بحاجة الى تقديم رئيس وزراء بشكل سريع للخروج من حالة الركود التي نعيشها ونذهب بالعراق الى بر الامان من خلال تشكيل حكومة مدعومة من غالبية مجلس النواب".

واكد الزيادي، اننا "لانريد المجئ بشخصية جدلية عليها اختلاف تكون سببا في خلق فوضى بالشارع، بل شخصية مقبولة من اغلب الاطراف كونها ستتسلم حكومة لفترة معينة اما الانتظار من رئيس الجمهورية لحين توافق الجميع فهذا معناه اننا لن نقدم اسم مرشح لعام او اكثر".

 

وأفاد مصدر مطلع  في وقت سابق بأن رئيس الجمهورية أمهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة لتقديم مرشح "غير جدلي" لرئاسة الوزراء والإ سيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب يعلق على تشكيل ميليشيات سنية: ورقة ضغط أميركية
نائب عن سائرون يسأل صالح: لماذا التاخير بتقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه
نائب عن الفتح يؤكد ولادة حكومة جديدة خلال ايام قليلة
العراق: القدس والأقصى مايزالان تحت الاحتلال وعلى العرب والمسلمين دعم الفلسطينيين
العمليات المشتركة: طائرات "اف 16" مستمرة بتنفيذ الواجبات
رفع صاروخ نوع "كراد" من دار الايتام في الموصل القديمة
نص رسالة رئيس الجمهورية الى الكتل النيابية
كتلة بدر : الكتل الشيعية ستتفق على ترشيح قاض او استاذ جامعي لرئاسة الحكومة
قناة دجلة الفضائية تدفع اموالا عن طريق الدلالة سحر عباس من اجل الحصول على صور وفيديوهات لاعمال الفوضى في العراق
عبد المهدي: اتخذنا كل الاجراءات اللازمة بشأن فايروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك