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نائب عن الفتح يؤكد ولادة حكومة جديدة خلال ايام قليلة


اكد نائب عن تحالف الفتح، الاربعاء، ان الايام القليلة المقبلة ستشهد ولادة الحكومة الجديدة، مشددا على أن تكون ملبية للطموحات وتستطيع انتشال البلد من واقعه الصعب.

وقال سعد الخزعلي في حديث صحفي إن "الحوارات مستمرة وتجري بشكل مكثف بين القوى السياسية من اجل الوصول الى تفاهم وتوافق حول شخصية غير جدلية وتنطبق عليها المواصفات المناسبة للتصدي لمنصب رئيس الوزراء"،

مبينا ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد ولادة الحكومة الجديدة والتي نسعى ان تكون ملبية للطموحات وتستطيع انتشال البلد من واقعه الصعب".

واضاف الخزعلي، ان "رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان يكون وطنيا وقويا وان يكون من حملة الجنسية العراقية فقط وليس اي جنسية اخرى، وان يكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على الاتفاقية العراقية مع الصين لما لها من عوامل ايجابية تصب في مصلحة الشعب"،

لافتا الى ان "الحكومة المقبلة ينبغي عليها ان تلتزم بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات لاكمال المتطلبات الضرورية لاجراء الانتخابات المبكرة".

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