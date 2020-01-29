العراق: القدس والأقصى مايزالان تحت الاحتلال وعلى العرب والمسلمين دعم الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن القدس والأقصى ما يزالان تحت الاحتلال، داعيةً العرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان.

وقالت الوزارة في بيان: "يقف العراق مع أخوانه الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، ويشدد على أن القدس الشريف، والمسجد الأقصى ما يزالان تحت الاحتلال".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن "على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان".