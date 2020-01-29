العمليات المشتركة: طائرات "اف 16" مستمرة بتنفيذ الواجبات

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، استمرار طائرات "اف 16" بتنفيذ واجباتها، مبينةً أن فنيين عراقيين هم من يقومون بتجهيز تلك الطائرات وتسليحها.
وقالت القيادة لوكالة الأنباء الرسمية، إن "طائرات الـ F 16 مستمرة بتنفيذ الواجبات ضد عصابات داعش" الارهابية
وأضافت، أن "الفنيين العراقيين هم من يقومون بتجهيز طائرات الـ F 16 وتسليحها"، مؤكدةً أن "الحديث عن توقف طائرات الـ F 16 عارٍ عن الصحة".
وأفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن طائرات "إف 16" العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية.
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