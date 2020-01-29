كتلة بدر : الكتل الشيعية ستتفق على ترشيح قاض او استاذ جامعي لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي، الثلاثاء، ان الكتل الشيعية ستتفق فيما بينها على ترشيح قاض او استاذ جامعي لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء الجديد.

وقال الكعبي في حديث لـفضائية "العهد"، ان "جميع الاسماء التي تم طرحها لتولي منصب رئاسة الحكومة لم يتم الاتفاق عليها، "مبينا ان" الكتل الشيعية ستتفق على ترشيح شخصية قاض او استاذ جامعي للمنصب".

واضاف ان "هناك العديد من القضاء والاساتذة الجامعيين رفضوا تولي رئاسة الحكومة العراقية بعد ان تمت مقابلتهم، "مشيرا الى " حوارات لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل".