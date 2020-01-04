باقر جبر الزبيدي : "امريكا تقرع طبول الحرب بعد اغتيال سليماني والمهندس"

قال وزير المالية الاسبق باقر جبر الزبيدي ان امريكا تقرع طبول الحرب بعد اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس

واوضح الزبيدي ان سعر برميل النفط سيرتفع الى ٢٠٠$ وانعدام السياحة وانهيار مفاجئ في اقتصاديات العالم وتعرض اقتصاد ٣ دول خليجية الى هزه اقتصادية خانقه.

واشار الى ان المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق في المواقف الامريكية والايرانية لذا اطالب الحكومة العراقية الاسراع برفع وتائر تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي وان تصل معدلات الانتاج الى ١،٥٠٠ مليون برميل يوميا وهو ما يسد حاجة العراق من الموارد النفطية اذ اتوقع ان يصل سعر البرميل بين ٢٠٠ الى ٢٥٠ دولار ...عندما تبدأ اشارات الحرب تضيء مضيقي هرمز وباب المندب.

واضاف الزبيدي اتوقع زيادة كبيرة في اسعار النفط حيث ستدمر اقتصاديات الدول الاوربية وجنوب شرق اسيا والولايات المتحدة والدول الإسلامية كما اتوقع انهيار منظومة شركات الخطوط الجوية في العالم لتنخفض الى ٣٠٪؜ من حجم الرحلات اليومية الحالية لارتفاع كلفة التذاكر الى ٨ اضعاف سعرها الحالي وبذلك ستشهد الدول السياحية تراجعا في اعداد السياح الى الثلث وتنهار اقتصادياتها.

ان اي توتر يحصل في الخليج وباب المندب "اليمن" سيدمر الاقتصاديات العالمية عندها ستتوقف الدول الخليجية عن تصدير النفط عبر هرمز - باب المندب وتعيش حصار مشابها للحصار الذي تعيشه ايران الان.

كما ان ارتفاع النفط الى هذه المديات سيرفع اسعار المواد البتروكيماوية الى ٨ اضعاف وستتوقف مصانع انتاج السيارات وتنخفض مشتريات الدول من مصانع الطائرات العالمية الامريكية والكندية والاوربية.