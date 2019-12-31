ابو آلاء الولائي: ’’الشعب الحشدي’’ سيحاصر معسكرات القوات الأمريكية ومقارها ’’قريباً’’

رأى الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، أن "الشعب الحشدي" سيحاصر معسكرات ومقرات القوات الامريكية الممتدة على الأرض العراقية.

وقال الولائي في تغريدة عبر منصة "تويتر": "حين يحاصر الحشد الشعبي، بل الشعب الحشدي سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريباً سيحاصر معسكرات القتل الامريكية الممتدة على الأرض العراقية، بل سيحاصر سفارات الذيول، من دول الانبطاح كالسعودية والامارات والبحرين وغيرها".

وأضاف، أن "الخط الممتد من حصار السفارة الامريكية في طهران عام 1979 الى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله".

قبيل ذلك، قال الأمين العام لعصائب الشيخ اهل الحق، قيس الخزعلي، إن العراقي لا ينسى وعده، ولن نسمح لكم بـ"الرعونة" مرة أخرى، بعد تظاهرة غاضبة نضمها أبناء الحشد الشعبي امام السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "العراقي لا ينسى وعده، 10 سنوات مرت على اتفاقية اجلاء القوات الامريكية من العراق، ولا زال دماء أبنائنا تراق بدم بارد، من قبل صواريخ الحقد الأمريكي".

وأضاف :"لكن هذه المرة سنقول لكم اننا موجودون ولن نسمح لكم بالرعونة مرة أخرى"، مردفا :"وان عدتم عدنا".