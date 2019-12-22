نائب عن البناء : بهذا الموعد سنرسل الى رئيس الجمهورية مرشح واحد لتولي رئاسة الوزراء

أعلن النائب عن تحالف البناء احمد الكناني، الاحد، ان تحالفه سيرسل مساء اليوم او صباح غدا الى رئيس الجمهورية اسم مرشح واحد لتولي رئاسة الوزراء.

وقال الكناني في حديث لقناة "العهد" الفضائية، "يجب على رئيس الجمهورية برهم صالح الامتثال الى تفسير المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الاكبر لانه ملزم للجميع"

واضاف ان "تحالف البناء رشح اكثر من شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة، وعقدنا عدة اجتماعات مع القوى السياسية الاخرى لبحث مدى مقبولية مرشحينا".

وتابع ان "تحالف البناء سيرسل مساء اليوم او صباح يوم غد الاثنين الى رئيس الجمهورية اسم مرشح واحد من اجل تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، "مؤكدا ان "المرشح الذي سنرسله سيكون غير متحزب".