الوطني الكردستاني يستعد لاختيار أمين عام ’’جديد’’ خلفاً للراحل جلال طالباني

أكد مصدر كردي مطلع، الجمعة 20 كانون الاول 2019، أن جميع الاستعدادت انتهت لعقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره يوم غد السبت، في مدينة السليمانية لاختيار هيأة قيادية جديدة وأمين عام جديد للحزب خلفا للراحل جلال طالباني.

وقال المصدر إن "الاحتمال الأكبر هو انتخاب هيأة إدارية تتكون من 5 أشخاص ويلغى منصب الأمين العام فيما يكون على عاتق تلك الهيأة اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص الحزب".

وأضاف أن "كل التوقعات تنصب في صالح نائب الأمين العام كوسرت رسول في أن يتم انتخابه رئيسا للهيأة الإدارية فيما سيكون منصب نائب الرئيس من حصة رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأشار الى أن "الهيأة الإدارية ستضم مسؤولي الملفات والتي يتوقع ان تستحوذ عليها عائلة طالباني والتي سيمثلها داخل الهيئة بافيل طالباني ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب لاهور شيخ جنكي والذي يتوقع أن يشغل منصب مسؤول الملف الأمني داخل الحزب".

وبين المصدر أن "الأجواء طبيعية لكن هنالك مخاوف من حدوث انشقاقات جديدة في صفوف قيادات خاصة مع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من الرعيل الأول والذين لن يكون لهم منصبا داخل الهيئة الإدارية".

يذكر أن هذا المؤتمر هو الأول بعد وفاة الأمين العام السابق للحزب جلال طالباني نهاية عام 2017 ويعد الاتحاد الوطني ثاني أكبر الأحزاب داخل إقليم كردستان ويحظى بنفوذ سياسي وشعبي داخل محافظة السليمانية وأجزاء كبيرة من مدينة كركوك.