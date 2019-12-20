معلومات أمنية تكشف عن نية أميركا عسكرة سفارتها ببغداد وقصف اهداف عراقية

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط، الخميس، عن تحركات أميركية لاستبدال موظفيها الدبلوماسيين بعناصر مسلحة وضرب اهداف في العراق باسخدام طائرات مسيرة.

وقال صروط في تصريحات متلفزة إن “التحركات الامريكية في البلاد يفترض أن القائد العام للقوات المسلحة هو مسؤول عنها، بموجب اتفاقية مع الحكومة”، مبينا أن “هناك انباء عن تحركات امريكية ونقل بعض الممثلين الدبلوماسيين في السفارة واستبدالهم بعناصر مسلحة”.

وأضاف، أن “التحركات الامريكية تحكمها الاتفاقية، وإذا كانت خارج الاتفاقية يجب على الحكومة إجراء اللازم”، مشيرا إلى أن “هناك تصريحات أمريكية باحتمالية استخدام طائرات مسيرة لضرب بعض الأهداف في العراق، وتحركات السفارة الأمريكية الأخيرة من المحتمل ارتباطها بهذا الإجراء”.

وأكد صروط ، أنه “سيكون هناك اجتماع للجنة الامن والدفاع النياية لمساءلة القادة الامنيين، لمعرفة كيف دخلت هذه القوات، وهل هي بعلم الحكومة العراقية او غيرها حتى يكون لنا إجراء آخر”