متظاهرو كربلاء يخلون مسؤوليتهم: اعتقلوا أفراد ’’مكافحة الدوام’’

تبرأ العشرات من متظاهري محافظة كربلاء، الجمعة (20 كانون الاول 2019)، من ما يسمى بـ ’’فوج مكافحة الدوام’’ الذي انتشر في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مصدر محلي إن "متظاهري كربلاء أعلنوا عن إخلاء مسؤوليتهم من (فوج مكافحة الدوام)، بعد أن قام الأخير باعتراض الموظفين وطلبة المدارس والكليات أثناء توجههم إلى الدوام".

وأضاف أن "المتظاهرين قرروا البراءة من ما يسمى بقوة مكافحة الدوام، والقيام بابلاغ الأجهزة الأمنية في حال وجود أحد عناصره".

وأشار المصدر إلى أن "متظاهري كربلاء طالبوا القوات الأمنية بالقاء القبض على العناصر التي تنتمي لهذا الفوج".

وكانت قيادة شرطة كربلاء قد أعلنت أمس الخميس عن القبض على مجموعة من ’’فريق مكافحة الدوام’’ بتهمة تهديد السلم المجتمعي.

وقالت القيادة في بيان إنه "ضمن الواجبات الامنية التي تنفذها مفارزنا المنتشرة في عموم المدينة تمكنت من ضبط مجموعة اشخاص يلقبون بفريق مكافحة الدوام يستقلون دراجات من نوع (تكتك) يقومون بالكتابة على جدران عدد من المدارس عبارات (المدرسة مغلقة بأمر الشعب) حيث ان مثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة".

وأضافت أن "دوريات الشرطة التي كانت متواجدة بالقرب من المدرسة قامت بملاحقتهم والقت القبض عليهم قرب سوق الحبوبي في كربلاء"، داعية الى "تعاون الجميع مع القوات الأمنية والابلاغ عن هكذا حالات بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخربين والمغرضين كون هذه الاعمال لاتمثل المتظاهرين السلميين".