نائب يحذر متظاهري المثنى: هذا المسؤول يريد استغلالكم لحرق دائرته ووثائق فيها تدينه

حذر النائب باسم خشان، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، المتظاهرين في محافظة المثنى من رئيس هيأة استثمار المثنى عادل الياسري، متهماً إياه بمحاولة حرق مبنى الهيأة.

وقال خشان عبر حسابه في فيسبوك، إن "على الأخوة المتظاهرين الذين يحاولون غلق هيأة استثمار المثنى أن يحذروا من استغلال عادل الياسري المتورط في قضايا فساد لا تعد ولا تحصى، فرصة تجمع المتظاهرين حول المبنى ليحرق الوثائق التي تدينه".

وأضاف، أن "عادل الياسري، وإن نجا من عدد كبير من قضايا الفساد بسبب خلل في الاجراءات القضائية، لكن نهايته اصبحت وشيكة، فلا تقتربوا من الوثائق التي تدينه، رجاء".

يشار الى أن المتظاهرين في محافظة المثنى، حاولوا حرق مبنى هيأة استثمار المحافظة بعد محاصرته ومحاولة إغلاقه.