نائب عن صادقون: خطبة المرجعية قدمت حلول جوهرية للأزمة السياسية وفق السياقات القانونية

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي، أن خطبة المرجعية الدينية اليوم الجمعة، قدمت حلول جوهرية للأزمة السياسية الراهنة وفق السياقات القانونية والدستورية.

وذكر العبودي في تغريده له على موقع تويتر"، أنه "في خطبة المرجعية الدينية حلول جوهرية لحل الأزمة السياسية وفق السياقات القانونية والدستورية والكل يجب أن يلتزم بها".

وأضاف، أنها "أشارت وأكدت رفضها المستمر لأعمال العنف وغلق المدارس، لذا لا بد من تضافر الجهود والعمل سويةً لاستقرار البلد"