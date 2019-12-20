عمليات الجزيرة تعلن اقتحام وادي حوران غرب الانبار من ثلاثة محاور

اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، امس الخميس، اقتحام وادي حوران غرب الانبار من ثلاثة محاور".

وقال قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية(واع)، ان " القطعات العسكرية المشاركة اقتحمت وادي حوران من ثلاثة محاور ، الاول من البغدادي شرق حوران والثاني من حديثه غرب الوادي المذكور ،فيما يمتد المحور الثالث من القائم جنوبا لغاية قاعدة سعد الجوية".

واضاف ان" القطعات المشاركة في عملية تطهير الوادي تقدمت بحدود ١٥٠كم"،مبينا ان حوران وادي يمتد من جنوب الرطبة ولغايه حديثة تبرز اهميته لكونه منطقة متكسرة تصلح للاختباء ويعتبر منطقة وسطية بين الحدود السورية والرمادي".

ونوه المحمدي الى ان "عصابات داعش الارهابية تستخدم وادي حوران مكانا للاختباء وتنفيذ عمليات ارهابية"