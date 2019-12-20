الحشد يكشف عن برقيات تؤكد ادخال "غاز الخردل" مع الدواعش المتسللين عبر سوريا للعراق

اكد قائد اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري، اليوم الجمعة، البرقيات التي تصلنا من المخابرات والاستخبارات تؤكد تسلل الدواعش من سورية باتجاه العراق حاملين معهم غاز الخردل، مبينا ان هناك تقصير كبير من طيران الجيش لعدم ردعه لهذه العناصر في صحراء الحضر.

وقال الياسري في تصريح صحفي، ان “الإرهاب الموجود في جزيرة الحضر يهدد امن العراق برمته، وخاصة محافظة نينوى، مايتوجب تنفيذ عملية امنية عاجلة لتنظيف الجزيرة من عناصر داعش الاجرامي”.

وأضاف، ان “كل منطقة من محافظة نينوى مهددة بالسقوط لولا وجود الوية الحشد الشعبي، حيث عمل طوقا على البعاج والحضر وتلعفر”.

وأوضح، ان “الامر الغريب ان هناك برقيات يومية تصل للحشد الشعبي الواء 44، من جهاز المخابرات الوطني ومكتب رئيس الوزراء واستخبارات الداخلية عن تسلل اعداد من داعش الارهابي عبر سورية الى العراق”.

واكد ان “البرقيات التي تصل للواء تفيد بتسلل داعش عبر سورية حاملين معهم غاز الخردل إضافة للانغماسيين، في حين ان القيادة العامة تعلم بكل ذلك، مايتوجب القيام بعمليات عاجلة للقضاء عليهم”، لافتا الى ان “مشاركة طيران الجيش في هذا الامر تكاد تكون معدومة، وهو امر يجب الوقوف عنده لتغيير هذا الواقع”.