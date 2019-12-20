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الشيخ قيس الخزعلي : استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم تكن صحيحة


قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الحزعلي ان استقالة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي لم تكن صحيحة . 

واوضح الشيخ الخزعلي في حديث لقناة الجزيرة الفضائية انه بغض النظر عما حصلت من ظروف وتطورات وكان لابد ان تعصب برأس رجل واحد ولابد ان تكون هناك تضحية والتضحية هي استقالة رئيس الوزراء لكن ستراتيجيا كان المطلب الامريكي هو استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وما حصلت من اخفاقات للسنوات الماضية لا يتحملها السيد عادل عبد المهدي لانه لم يحكم سوى سنة واحدة  فمن غير المنطقي ان تعصب براسه كل اخطاء الطبقة السياسية والحكومات السابقة 

واضاف ان السيد عادل عبد المهدي غير موجود حاليا في رئاسة الوزراء حتى ندافع عن بقائه واستقالته اصبحت نهائية ولكن ستراتيجيا عمل بشكل صحيح لكن اخطائه كانت بالتكتيك لانه ستراتيجيا وقع اتفاقية مهمة مع الصين ووقع اتفاقية مهمة مع شركة سيمنس لتوفير الطاقة الكهربائية وفتح معبر الوليد في البوكمال ودعم الحشد الشعبي وهذه كانت نقاط في الصميم ضد الارادة الامريكي وضد المشروع الامريكي لذلك الاطاحة برأس عادل المهدي كانت مهمة لهم .

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الشيخ قيس الخزعلي : استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم تكن صحيحة
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