امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يزور منزل الشهيد احمد المهنا شمال بغداد

زار امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير مساء اليوم منزل الشهيد المغدور احمد المهنا رضوان الله عليه في منطقة چكوك شمال بغداد،

وقال سماحته في معرض حديثه لعائلة الشهيد الذي قتل غدرا من قبل عصابات الجوكر البعث-امريكي في ساحة التحرير في بغداد: ما جئتكم معزيا بالشهيد احمد لان دواعي التهنئة والتبريك اليق من كلمات العزاء رغم حرارة فقد الاعزة،

واكد سماحته بأن قتل الشهيد احمد فضح طبيعة الدور الخبيث الاجرامي لهذه العصابات التي كانت تتخفى وراء اظهر المتظاهرين والمحتجين، وتحول دمه وخلوده الى وثيقة ادانة للاجندة الامريكية السعودية.

ورأى أن كرامة خاصة اشتمل عليها شهيد الحشد المظلوم بحيث لا ياتيه الاجل الا من خلال ان يقتل مظلوما بيد اخس الخلق ويسشهد من اجل انبل قضية.

وقد تضمنت زيارة الشيخ تفقدا لبعض تراث الشهيد المهنا والذي عكس شخصيته العقائدية والتزامه الديني وعشقه لهذا الوطن.