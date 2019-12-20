شرطة كربلاء تعلن اعتقال مجموعة "فريق مكافحة الدوام" لقيامها بتهديد السلم والأمن

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، عن القاء القبض على مجموعة من ما يسمى "فريق مكافحة الدوام" لقيامها بتهديد السلم والأمن المجتمعي.

وقالت القيادة في بيان "بتوجيه قائد شرطة كربلاء صباح سهيل الغيلاني تمكنت مفارزنا الامنية من القبض على مجموعة تطلق على نفسها فريق مكافحة الدوام لقيامها بتهديد السلم الأهلي من خلال كتابة عبارات تحرض على إيقاف الدوام الرسمي واهانة رسل العلم في المدارس، والتي استنكرت هذه الاعمال اغلب شرائح المجتمع وعلى رأسها تنسيقية كربلاء ومديرية التربية ونقابة المعلمين والناشطين وطلبة الجامعات والمتظاهرين السلميين وأهالي كربلاء الغيارى".

وأضافت، أن "ضمن الواجبات الأمنية التي تنفذها مفارزنا المنتشرة في عموم المدينة تمكنت من ضبط مجموعة أشخاص يلقبون بفريق مكافحة الدوام يستقلون دراجات من نوع (تكتك) يقومون بالكتابة على جدران عدد من المدارس عبارات (المدرسة مغلقة بأمر الشعب)، حيث ان مثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة".

وأوضحت أن "دوريات الشرطة التي كانت متواجده بالقرب من المدرسة قامت بملاحقتهم والقت القبض عليهم قرب سوق الحبوبي في كربلاء"،

لافتة الى "تعاون الجميع مع القوات الأمنية والابلاغ عن هكذا حالات بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخربين والمغرضين كون هذه الاعمال لاتمثل المتظاهرين السلميين".