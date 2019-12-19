وزير الداخلية يوجه بتسهيل اجراءات منح السمات المتعددة للشركات الاستثمارية والنفطية

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الخميس، بتسهيل اجراءات منح السمات المتعددة للشركات الاستثمارية والنفطية التي تساهم في اعادة الاعمار، فيما أكد على محاسبة من يحاول عرقلة سير العمل ويتعمد تأخير اجراءات منح الإقامة للأجانب.

وقالت الوزارة في بيان "إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري زار اليوم الخميس مقر مديرية شؤون الاقامة يرافقه الوكيل الإداري والمالي اللواء عبدالحليم فاهم ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء "نشأت ابراهيم".

وأوعز الياسري، بحسب البيان، "بوجوب تسهيل الاجراءات المتبعة في منح سمات الدخول للاجانب الوافدين الى البلاد بكافة انواعها وخصوصا الشركات النفطية والشركات الاستثمارية والشركات التي تساهم في اعمار العراق موجهاً بتقليل الروتين الإداري في الإجراءات الخاصة بالشركات الاجنبية الاستثمارية العاملة في مجال النفط والبناء والاستثمار بما يسهم بسرعة الانجار داعيا عدم وضع العراقيل امام انجاز معاملات الشركات المذكورة".

وأكد سيادته، "على ضرورة محاسبة كل من يحاول عرقلة سير العمل ويتعمد تأخير اجراءات منح الإقامة للأجانب"، مشدداً على "اتباع أقصر الطرق في انجاز المعاملات وتسيهل عملية منح سمات الدخول".