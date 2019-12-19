نواب يرشحون محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء

اعلن النائب محمد الخالدي، الخميس، عن تقديم مجموعة نواب لرئيس الجمهورية برهم صالح مرشحا لرئاسة الوزراء.

وقال الخالدي في حديث صحفي، ان "مجموعة من النواب ارسلوا اليوم كتابا لرئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء".

واضاف الخالدي ان "هذا الاختيار جاء بعد لقاء المتظاهرين واعضاء مجلس النواب والاستماع الى ارائهم ورؤيتهم بالشخصية المرشحة التي لاقت قبولا كبيرا".

وتابع "اننا سنعمل على ارسال ملحق اخر بتواقيع جديدة الى رئيس الجمهورية كوننا لم نستكمل التواقيع امس بسبب الانشغال بقضية قانون الانتخابات".

وكشف عضو في مجلس النواب امس الاربعاء، عن اجتماع عقده 150 نائباً لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، وأشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.