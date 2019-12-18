البرلمان يصوت على صيغة قرار بشأن تسيير أمور مفوضية الانتخابات

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على صيغة قرار لتشكيل لجنة إدارية لتسيير الأمور الإدارية اليومية وصرف رواتب الموظفين لمفوضية الانتخابات لحين تشكيل مجلس جديد للمفوضية.

وقال مصدر برلماني ، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم الاربعاء، على صيغة قرار بخصوص تشكيل لجنة إدارية مكونة من اربعة موظفين لتسيير أمور الإدارية اليومية وصرف رواتب الموظفين لمفوضية الانتخابات لحين تشكيل مجلس جديد للمفوضية".

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.