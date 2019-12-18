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وزير الداخلية يعلن القبض على 8 مجرمين من المتورطين بحادثة الوثبة بينهم امرأة


أعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الأربعاء، القبض على 8 مجرمين من المتورطين بحادثة ساحة الوثبة بينهم امرأة.

وقال ياسين الياسري، خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الانسان، برئاسة أرشد الصالحي، إن "القوات الأمنية التزمت بقواعد الاشتباك الدولية في مواجهة المتظاهرين وتم معالجة الأخطاء السابقة"،

مشيراً إلى "تشكيل لجان تحقيقية حول الانتهاكات التي حصلت مؤخرا ومنها ما حصل في ساحة الخلاني وساحة الوثبة".

وأكد الياسري، اعتقال "ثمانية مجرمين شاركوا في جريمة ساحة الوثبة بينهم امرأة بعمليات اعتقال تمت وفق مذكرات قبض صادرة من قاضي التحقيق".

وبحسب بيان لجنة حقوق الانسان، "تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والاتفاق على عقد مؤتمر وطني يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الاوضاع وحماية المتظاهرين السلميين".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، الأحد (15 كانون الأول 2019)، عن القبض على خمسة متهمين في حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة بناء على أوامر قضائية صدرت بحقهم".

وأكد المحنا أن "وزارة الداخلية مستمرة بالتحقيق لملاحقة جميع الجناة المشتركين بالجريمة".

وكان الناطق باسم الداخلية قد نفى الجمعة الماضية اقتحام منزل المجني عليه في الوثبة من قبل "قوة رسمية"، مبيناً أن الكلام عن اقتحام منزل المجني عليه في الوثبة من قبل قوة رسمية عار عن الصحة، والحادث كان على خلفية حادثة مشاجرة بين متظاهرين وبعدها حصل اقتحام منزل الشخص وقتله.

فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أنها لم تؤشر وجود أي قتلى في ساحات التظاهر حسب التقارير الحكومية، مضيفة أنها تؤكد أن الشاب المغدور لا ينبغي له ان يقتل بهذه الطريقة حتى وان كان ارتكابه قتل المواطنين صحيحة.

وكان متظاهرون مجرمون" أقبلوا الخميس (12 كانون الأول 2019)، على سحل وتعليق شاب يبلغ من العمر 16 عاماً على عامود كهرباء وسط ساحة الوثبة.

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