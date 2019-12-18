الشرطة الاتحادية: إتلاف 13 صاروخاً في صلاح الدين

أعلن إعلام الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إتلاف 13 صاروخاً في خط اللاين /سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت إعلام الشرطة الاتحادية في بيان، إن "قطعات اللواء الثالث عشر شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش وتطهير بحثاً عن مخلفات داعش الإرهابي في منطقة خط اللاين/ سامراء".

وأضاف البيان، أنه "تم العثور على على 13صاروخاً مختلفاً، 4 نوع نمساوي و 4 نوع كاتيوشا، بالإضافة إلى 5 نوع spG9، تم التعامل معها ميدانيا من قبل أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة".