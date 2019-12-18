الحشد الشعبي يعلن اكتمال الاجراءات الادارية الخاصة بالمفسوخة عقودهم

أعلنت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن اكتمال الإجراءات الإدارية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الهيئة.

وقالت المديرية في بيان : "إلى المفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة الحشد الشعبي نود إعلامكم باكتمال الإجراءات الإدارية من قبل الهيئة/ مديرية الادارة المركزية، وإرسالها الى مكتب رئاسة الوزراء اللجنة ١٠٧ للمصادقة عليها وإكمال اجراءاتها الإدارية والمالية لغرض التحاقكم أسوة بأقرانكم من منتسبي الدفاع والداخلية وذلك تثميناً لجهادكم ودفاعكم عن الوطن تلبيةً للفتوى المباركة".

واضافت: "وبهذا تكون مديرية الادارة المركزية قد أنهت عملها الاداري المكلفة به بهذا الخصوص".