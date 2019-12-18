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ترشيح ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة


كشف مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، عن تقديم ثلاثة اسماء جديدة ترشيحها لتكليفها بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة .

وقال المصدر إنه تم تقديم اسمي توفيق حمود الياسري وعلي علاوي كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.

من جهته اعلن النائب فائق الشيخ علي عن ترشيح نفسه أيضا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة عبر كتاب طلب رسمي ارسله الى رئيس الجمهورية ونشره عبر صفحته في موقع تويتر.

وكشف عضو في مجلس النواب في وقت سابق اليوم عن اجتماع يعقده 150 نائباً لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، وأشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح.

إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، مساء امس الثلاثاء، أن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء، في وقت من المقرر أن تنتهي، يوم غد الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

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