لليوم الثاني على التوالي ... مجاميع تغلق عددا من مدارس كربلاء وتهدد كوادرها

افاد مصدر امني في كربلاء، الاربعاء، بأن عددا من المدارس تم اغلاقها وتهديد كوادرها في حال استمرارها بالدوام.

وقال المصدر ان "مجاميع تطلق على نفسها فريق مكافحة الدوام، قامت اليوم باغلاق عدد من المدارس في محافظة كربلاء".

واضاف ان "هذه المجاميع قامت بتهديد كوادر المدارس إذا استمرت بالدوام".

وكانت ان مجموعة من المراهقين المنفلتين هاجموا يوم امس عدد من المدارس في محافظة كربلاء وامروا الكوادر التدريسية باخراج الطلاب منها تحت وقع التهديد والوعيد والسباب والشتم .

واوضح مراسلنا ان عدد من مدارس الابتدائية والثانوية تعرضت لهجوم شنه هؤلاء المراهقين وكانوا يركبون دراجات نارية وما يسمى بالتوكتوك حاملين معهم مكانس لتنظيف الشوارع هددوا خلالها مدراء المدارس والكوادر التدريسية وتجاوزا عليهم بالفاظ بذيئة ومنعوهم من الدوام وطردوا الطلاب منها

مشيرا ان سيارات الشرطة المرابطة امام المدارس لم تحرك ساكنا ولم تمنع هؤلاء المراهقين وما قاموا من به تجاوزات وقحة على الكوادر التدريسية