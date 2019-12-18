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عمليات نينوى تنفي محاصرة "داعش" الارهابي لمدنيين جنوب الموصل


نفى قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، اليوم الأربعاء، محاصرة داعش الإرهابي لمدنيين جنوب الموصل.

وقال الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الأوضاع الأمنية في نينوى مستقرة، وأن القوات الأمنية تواصل تعرضاتها لفلول داعش في مناطق جنوب الموصل"، لافتاً الى أن "الحديث عن محاصرة المدنيين من قبل عناصر داعش الإرهابي عار عن الصحة".

وأضاف أن "الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل ضمن قاطع المسؤولية ومراقبة بالكاميرات"، مشيراً الى أنه "تم تعزيز القطعات بقوات إضافية فضلاً عن القطعات الموجودة التابعة للفرقة 15 ، ولا يوجد أي عملية دخول وخروج لعصابات داعش".

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