النائب عن الفتح : هناك دول لديها اجندات ومخططات في العراق ونخشى من حكومة الطوارئ

كشف النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الثلاثاء، عن وجود دول لديها أجندات ومخططات في العراق، فيما أعرب عن خشيته من حكومة الطوارئ.

وقال اليساري في حديث صحفي إن "جميع الكتل السياسية لديها الرغبة في الخروج من المأزق الحقيقي في هذه المرحلة".

وأضاف أنه "من دون اتفاق الكتل السياسية على تمرير شخصية لرئاسة الوزراء، نخشى من سيناريوهات عدة قد تطبق في الأيام المقبلة".

وأوضح اليساري، أن "هناك ضغط كبير من الشارع، وهناك دول لديها أجندات ومخططات في البلاد"، مشيراً إلى أن "الجميع يخشى من حكومة طوارئ قد يعلنها رئيس الجمهورية أو القضاء".