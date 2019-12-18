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مصدر: الكتل السياسية تتفق على صيغة شبه نهائية لقانون الانتخابات


كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية بشأن فقرتي تعدد الدوائر الانتخابية والترشيح الفردي بقانون الانتخابات.

وقال المصدر،  إن "الكتل السياسية اتفقت على صيغة شبه نهائية على قانون الانتخابات بأن يكون دوائر متعددة، وأن يكون الترشيح فردياً".

يذكر أن رؤساء وممثلي الكتل السياسية عقدوا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وكان عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي رجح، أمس الاثنين، عقد جلسة البرلمان غداً الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

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