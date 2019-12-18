السلطات الايرانية تعيد العمل بتأشيرة الدخول للعراقيين

اعادت السلطات الايرانية العمل بفرض تأشيرة الدخول على المسافرين العراقيين اعتبارا من 27 كانون الاول الحالي، وذلك بحسب كتاب رسمي صادر عن الخطوط الجوية العراقية.

وأظهرت وثيقة، موجهة من محطة طهران في المكاتب الخارجية للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، إلى مدير مكتب طهران، إنه "بعد تاريخ 27/ 12/ 2019 لن يسمح دخول العراقيين بدون فيزا"

وأضافت أنه "لا توجد أي إمكانية لمنح تأشيرة دخول للعراقيين في مطار طهران، لذا تم ابلاع موظفي خدمات المسافرين على تدقيق تأشيرة الدخول قبل قبول المسافر".