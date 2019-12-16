وزارة التخطيط تنفي ارسالها فرقا جوالة لغرض التعداد العام للسكان

نفت وزارة التخطيط، الاثنين، ارسالها فرق جوالة تدخل المنازل لغرض اجراء التعداد العام للسكان.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "منذ مدة تتداول مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تحذيريا للمواطنين، ويشير المنشور المذكور الى ان هناك فرقا تدخل الى المنازل بحجة التعداد العام للسكان".

وأَضافت أنه "قدر تعلق الامر بوزارة التخطيط، كونها الجهة المعنية بتنفيذ التعداد العام للسكان عام ٢٠٢٠، من خلال الجهاز المركزي للاحصاء، نود ان نؤكد لمواطنينا الكرام انه لاصحة لهذه المنشورات، وفي حال قيام فرقنا الميدانية باي عمل ميداني لاغراض التعداد، سيتم الاعلان عن ذلك عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن ان فرقنا تكون معرّفة بهويات رسمية تحمل شعار التعداد، بالاضافة الى ابلاغ الجهات الامنية ، باي فعالية ميدانية".