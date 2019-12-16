ضبط عجلة محملة بالاسلحة متوجهة من كركوك الى بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن ضبط عجلة محملة بالأسلحة متوجهة من محافظة كركوك إلى العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ، تمكن فريق عمل مشترك ضمن قيادة عمليات بغداد من ضبط عجلة نوع لوي تقوم بنقل الأسلحة والاعتدة من محافظة كركوك الى محافظة بغداد"

وأضافت ان "القوة ألقت القبض على سائق العجلة التي وجد بداخلها 35 بندقية كلاشنكوف و6 بنادق BKC ومخازن عتاد مختلفة وحاويتين لعتاد BKC، في سيطرة الراشدية شمالي العاصمة".