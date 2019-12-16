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بالارقام واسم البلد.. تقرير اوروبي يكشف اعداد عناصر "داعش" الارهابي بالعراق وسوريا


نشر موقع "اذاعة اوروبا الحرة"على الانترنت احصائية بعدد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي الذين شاركوا في القتال بالعراق وسوريا، مبينا البلدان التي جاؤوا منها.

ولم تتضمن الاحصائية عديد عناصر التنظيم العراقيين او السوريين كونهما البلدين المعنيين، ولان الكثير منهم كان مجبرا على الانضمام الى التنظيم خوفا من القتل، بحسب التقرير.

وجاءت الاحصائية كالتالي:

الجزائر: 200 داعشي

المغرب: 1500 داعشي

ليبيا: 600 داعشي

تونس: 3000 داعشي

مصر: 400 داعشي

السعودية: 2500 داعشي

اليمن: 110 داعشي

الاردن: 1500 داعشي

لبنان: 900 داعشي

فلسطين: 120 داعشي

الكويت: 70 داعشي

الامارات: 15 داعشي

البحرين: 12 داعشي

باكستان: 500 داعشي

افغانستان: 50 داعشي

طاجيكستان: 200 داعشي

كازاخستان: 250 داعشي

اوزبكستان: 500 داعشي

تركمانستان: 360 داعشي

قرغيزستان: 200 داعشي

روسيا: 2700 داعشي

اوكرانيا: 50 داعشي

تركيا: 1000 داعشي

بلغاريا: 1 داعشي

مقدونيا: 12 داعشي

كوسوفو: 150 داعشي

البانيا: 90 داعشي

صربيا: 70 داعشي

البوسنه والهرسك: 340 داعشي

ايطاليا: 80 داعشي

فرنسا: 1600 داعشي

اسبانيا: 100 داعشي

سويسرا: 40 داعشي

النمسا: 150 داعشي

المانيا: 600 داعشي

لكسومبورغ: 1 داعشي

بلجيكا: 520 داعشي

هولندا: 250 داعشي

بريطانيا: 750 داعشي

ايرلندا: 30 داعشي

الدنمارك: 150 داعشي

السويد: 300 داعشي

فنلندا: 70 داعشي

استونيا: 2 داعشي

النرويج: 60 داعشي

استراليا: 125 داعشي

نيوزيلندا: 6 دواعش

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