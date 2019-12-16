إحراق مخيّم يعود لمكتب اية الله السيد محمد تقي المدرسي في كربلاء

قامت مجموعة من المتظاهرين المخربين مساء الاثنين، على إحراق مخيّم يعود لمكتب اية الله السيد محمد تقي المدرسي وسط كربلاء.

وقال مصدر أمني إن "مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على احراق مخيّم يعود لمكتب اية السيد محمد تقي المدرسي قرب فلكة زيد وسط كربلاء بالكامل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا المخيم والساحة القريبة منه يتم من خلالهما تقديم الخدمات للزائرين خلال الزيارات المليونية كالطعام والمبيت".