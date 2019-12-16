التخطيط تطلق أكثر من 108 مليارات دينار لبغداد والبصرة

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، مصادقته على إطلاق صرف 108 مليارات و870 مليون دينار لمحافظتي بغداد والبصرة، وذلك بعد استكمال حكومة البصرة المحلية وأمانة بغداد لمتطلبات إدراج المشاريع.

واكد الدليمي في بيان ، مصادقته على “إطلاق صرف 86 مليارا و226 مليون دينار لمحافظة البصرة ضمن مشاريع البترودولار، بهدف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسكان الفقراء (1000 دار)، بتخصيصات سنوية قدرها ثمانية مليارات دينار سيتم تأمينها من خلال المناقلة من تخصيصات مشاريع البترودولار لمحافظة البصرة”.

واضاف انه “صادق ايضا على إطلاق صرف 22 مليارا و644 مليون دينار ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، لتنفيذ مشروع (نصب 7 وحدات معالجة في مشروع الرسمية/ التوسع الثالث بطاقة 105,000 م٣/يوم) بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في العاصمة، بتخصيصات سنوية قدرها (10 مليار دينار) سيتم تأمينها من خلال المناقلة من المشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد”.