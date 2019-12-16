رئيس الرابطة العراقية للعشائر : المندسون في ساحات التظاهر أكثر تسليحاً من القوات الأمنية

اعتبر رئيس الرابطة العراقية للعشائر محمد الجابري، أن المندسين في ساحات التظاهر أكثر تسليحاً من القوات الأمنية.

وقال الجابري في حديث صحفي إن "شيوخ العشائر والوجهاء مطالبين بأخذ دورهم والتواجد مع المتظاهرين والإشراف المباشر عليهم، لمنع التماس مع القوات الأمنية ومن اجل ان ترى القوات الامنية نفسها بصورة صحيحة للحفاظ على سلمية التظاهرات".

وأضاف أن "القوات الامنية لا يمتلكون السلاح في ساحات التظاهر، والمندسون أكثر تسليحاً من القوات الأمنية".

وشدد رئيس رابطة العشائر على أن "الجيوش الالكترونية تحاول جلب الدمار والخراب للبلاد".