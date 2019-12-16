‏ نائب: لو حسمت الكتلة الاكبر فلن تنفرد بقرار مرشح رئاسة الوزراء

شدد النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي، الاثنين، على ضرور تضافر الجهود للخروج بموقف يرضي الجماهير ويخدم العملية السياسية، فيما اكد ان الكتلة الاكبر حتى ان حسمت فهي لن تنفرد بقرارها بشأن مرشح رئاسة الوزراء.

وقال الزاملي في حديث صحفي ان "رئيس الجمهورية ارسل كتابا الى رئيس مجلس النواب لاعلان من هي الكتلة الاكبر بغية تقديمها مرشح رئاسة مجلس الوزراء المقبل"،

مبينا ان "هذا الامر نعتقد انه ممكن خلال اليومين المقبلين خاصة ان الفترة المتبقية وهي اربعة ايام حتى الخميس المقبل هي فترة كافية لحسم الحوارات لحسم اسم المرشح".

واضاف الزاملي، ان "تسمية الكتلة الاكبر هو امر قانوني ودستوري وينبغي التعامل معه بشكله الكامل"، لافتا الى ان "الكتلة الاكبر حتى ان حسمت فهي بالنهاية لن تنفرد بقرارها بل ستعمل على التشاور مع باقي الكتل السياسية للخروج برؤية موحدة وتوافقية ومقبولية كاملة على اسم المرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة".

واكد الزاملي ان "الازمة ليست سهلة، بالتالي فنحن بحاجة لتضافر الجهود والتعاون بين جميع القوى الوطنية للخروج بموقف يرضي الجماهير ويخدم العملية السياسية"، مشددا على ان "الجميع يشعر بمستوى المسؤولية الذي جاء نتيجة الضغط الشعبي".

وتابع ان "الجميع مطالب بالتعاون بعيدا عن المكاسب الضيقة والمجئ بشخصية قوية ومهنية وغير متحزبة وقادرة على تلبية المطالب الشعبية ضمن السقوف الدستورية التي وضعت".