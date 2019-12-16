الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
صور ومقاطع مرئية تظهر تراجع اعدادُ المشاركين في ساحة التحرير خلال الأيام القليلة الماضية
وكالة انباء براثا
46
2019-12-16
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد وموسكو تبحثان تسليم أطفال الروس المتهمين بـ"الإرهاب"
صور ومقاطع مرئية تظهر تراجع اعدادُ المشاركين في ساحة التحرير خلال الأيام القليلة الماضية
الامام المفدى السيد علي السيستاني يلتقي بمجموعة من جرحى القوات الامنية
مسلحون يقتلون عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة
لقطات تلفزيونية تبين خلو المطعم التركي من المتظاهرين
عبد المهدي لوزير الدفاع الأمريكي: قراراتكم تهدد أمن وسيادة واستقلال العراق
ايران تنفي وجود "مفاوضات سرية" مع السعودية وتعلق على أوضاع العراق
الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن هجوم "داعش"الارهابي على قوة عسكرية امس في ديالى
المحكمة الاتحادية تصدر حكماً دستورياً بشأن اجر التجاوز على عقارات الاوقاف
النزاهة: صدور حكم حضوري بحبس مديرعام شركة موانئ العراق السابق
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بالفيديو .... ذوو الشاب المغدور الذي علق في ساحة الوثبة يروون ما حصل من جريمة بشعة بحقه
784
متظاهرون يدعون السلمية حاولوا اضرام النار بمنزل المرشح لمنصب رئيس الوزراء في ميسان
656
القوات الامنية تعتقل احد المجرمين المتعاونين مع قتلة الشاب الذي علقت جثته في ساحة الوثبة
637
بالفيديو .... رد صاعق من منصف على الذين يتخوفون من مد شيعي إيراني
623
مصدر مطلع : امريكا تستبق الاحداث وتحاول العثور على رئيس وزراء تابع لها
566
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
74.02
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
316.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان
: السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد
: عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع
:
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري
: احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع
:
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير
: أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990
: عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع
:
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد
: أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع
:
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد
: يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع
:
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي
: أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع
:
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي
: اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع
:
عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري
: اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع
:
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك