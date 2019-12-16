الامام المفدى السيد علي السيستاني يلتقي بمجموعة من جرحى القوات الامنية

كشف رئيس رابطة جرحى الجيش العراقي المقاتل مقدام رحيم في لقاء تلفزيوني، أنه وسبعة آخرين من المقاتلين الجرحى قد زاروا سماحة المرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، وقد تحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريماً لهم.

وأفاد مصدر مطلع، ان الموعد لم يكن منسقاً من قبل وإنما كان عفوياً ووليد لحظته، وتجاوب مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف، وموافقة سماحته العاجلة على اللقاء يدل على احترام وتقدير كبيرين تكنه المرجعية الدينية العليا للمؤسسة العسكرية العراقية وابنائها من ابطال الجيش العراقي، وتثمينًا لعطاءاتهم وتضحياتهم