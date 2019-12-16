عبد المهدي لوزير الدفاع الأمريكي: قراراتكم تهدد أمن وسيادة واستقلال العراق

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، فيما خاطب عبد المهدي أسبر بالقول :"قراراتكم تهدد أمن وسيادة واستقلال العراق".

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان "عبد المهدي تلقى اتصالات هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء أوضح لأسبر، بأن اي اضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى".

وشدد عبد المهدي لوزير الدفاع الامريكي على أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد امن وسيادة واستقلال العراق".