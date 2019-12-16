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النزاهة: صدور حكم حضوري بحبس مديرعام شركة موانئ العراق السابق


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق؛ لقيامه بارتكاب "ما يخالف واجبات وظيفته عمداً"، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وقالت الدائرة في بيان، إن "المدان قام بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في ميناء أم قصرالشمالي، حيث تم إبرام العقد رغم الغبن الفاحش في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق واحتوائه على مخالفات كثيرة لواجبات المتهم الوظيفية"، مبينة أن "المدان أبرم العقد بقصد منفعة شخص آخرعلى حساب الدولة".

وأضافت الدائرة، أن "محكمة جنح قضايا النزاهة في محافظة البصرة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية المؤلفة في وزارة النقل، وكتاب صادر عن مكتب وزير النقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشارت إلى أن "المحكمة أصدرت حكما حضوريا بالحبس بحق المدان في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، موضحةً أن "القرار صدر وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم ( 111 لسنة 1969) المعدل".

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