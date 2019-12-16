رئاسة البرلمان توجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية غداً

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية يوم غد لحسم المقترحات بخصوص قانون الانتخابات، مؤكداً على وجوب الاسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير.

وقال مكتب الكعبي في بيان ، إن الأخير "ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب".

ووجه الكعبي، بـ"عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية يوم غد لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات"،

مؤكداً "ضرورة الوصول إلى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير أصحاب المطالب الحقة، فضلاً عن وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية وإعلان المفوضية للنتائج ضمن مدة قياسية"

وأكد على "وجوب الإسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير"، فيما شدد على "أهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الإشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب والتصويت عليه خلال وقت قريب من الأسبوع الحالي".