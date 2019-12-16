وزارة الداخلية تنفي الانباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية وتؤكد: بغداد مؤمنة بالكامل

نفت وزارة الداخلية، الاحد، الانباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية، فيما اكدت ان بغداد مؤمنة بالكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في بيان "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ‏قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق".

واضاف "بدورنا نؤكد ان العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها واخذها من المصادر الرسمية"،

مشددا على ضرورة "الامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب باثارة الذعر والخف وتهدد أمن وسلامة الجميع".