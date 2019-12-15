مخربون يحرقون بناية في ساحة الوثبة وسط بغداد

افاد مصدر صحفي ان مجموعة من المخربين الخارجين على القانون قاموا باحراق بناية مكونة من طابقين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد

واوضح المصدر ان مجموعة من المتظاهرين المخربين احرقوا بناية مكونة من طابقين من خلال رمي زجاجات حارقة المولوتوف الى داخل البناية مما ادى الى اندلاع حريق كبير

واضاف المصدر ان سيارات الاطفاء هرعت لاخماده لكن لاقت صعوبة بسبب قيام المتظاهرين المخربين برميهم ايضا بالزجاجات الحارقة