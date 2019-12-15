الأخبار

نائب يكشف عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية حول ترشيح رئيس للحكومة المؤقتة


كشف نائب عن تحالف البناء، اليوم الاحد، عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن المرشح سيتم تقديمه بشكل رسمي خلال الايام المقبلة.

وقال النائب عباس الزاملي في حديث صحفي إن اجتماع الكتل السياسية اليوم سيتضمن الاطر العامة والتفصيلية للشخصية التي سيتم ترشيحها بشكل رسمي خلال الايام المقبلة لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

ورجح الزاملي، عدم طرح اسماء بشكل رسمي خلال اجتماع اليوم بانتظار رد رئاسة البرلمان على كتاب رئاسة الجمهورية حول قضية تسمية الكتلة الاكبر، مشددا على ان تقديم اسم المرشح سيكون قبل انتهاء المدة المحددة دستوريا.

ومن المقرر أن تعقد الكتل السياسية مساء اليوم الاحد، اجتماعا لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد طلب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو .... رد صاعق من منصف على الذين يتخوفون من مد شيعي إيراني
وزارة الداخلية تنفي الانباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية وتؤكد: بغداد مؤمنة بالكامل
متظاهرون مخربون يحرقون بناية ثانية ضمن مقتربات الوثبة وسط بغداد
مصدر مطلع : امريكا تستبق الاحداث وتحاول العثور على رئيس وزراء تابع لها
مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا
مخربون يحرقون بناية في ساحة الوثبة وسط بغداد
نائب يكشف عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية حول ترشيح رئيس للحكومة المؤقتة
الكشف عن 15 مقبرة جماعية جديدة لمغدورين في عموم الانبار قتلهم داعش الارهابي
عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا يوجه من خلاله مكتبه وامانة مجلس الوزراء بعدم اصدار او توجيه اي كتاب الى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً
قائد عسكري كندي يحذر من استغلال “داعش”الارهابي للتظاهرات العراقية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك