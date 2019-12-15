الكشف عن 15 مقبرة جماعية جديدة لمغدورين في عموم الانبار قتلهم داعش الارهابي

كشف مصدر مسؤول في مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار، الاحد، عن وجود 15 مقبرة جديدة لمغدورين قتلوا ابان سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق مختلفة من مدن المحافظة.

وقال المصدر إن "مختلف مدن الانبار ما زالت تحوي على نحو 15 مقبرة جماعية لمغدورين تم اكتشافها من قبل الجهات المعنية لم يتم تنقيبها لغاية هذه الساعة، بانتظار الاجراءات القانونية للقيام فريق التنقيب بالعمل على انتشال جثث المغدورين الذي تم تصفيتهم ابان سيطرة عناصر داعش الارهابي على مناطق مختلفة من مدن الانبار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن" المقبرة التي تم العثور عليها بالقرب من قضاء الفلوجة تضم عدد من جثث المغدورين الذين قتلوا على يد ارهابي داعش ولم يتم معرفة هويتهم او دلائل تشير على انهم من مناطق ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة بانتظار عمليات فحص DNA لمعرفة هوية المغدورين".