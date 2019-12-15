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النائب فاضل الفتلاوي : تحركات نيابية لإيجاد مخرج قانوني يمكّن حكومة تصريف الاعمال التصويت على الموازنة


كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، عن تحركات نيابية لإيجاد مخرج قانوني لحكومة تصريف الاعمال للتصويت على الموازنة وارسالها للمجلس لتمريرها.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي انه “في حال اجلت الموازنة للحكومة الجديدة بعد تشكيلها ومن ثم ارسالها للبرلمان سيعقد الامر كثيرا مما يؤخرها الى 2020”.

وأضاف ان “هناك تحركات نيابية وبالتعاون مع الجهات القانونية والمحكمة الاتحادية لإيجاد مخرج قانوني يمكن من خلاله لحكومة تصريف الاعمال ان تصوت على الموازنة وترسلها لمجلس النواب”.

وأوضح ان “الاجراء القانوني هو اعتبار الموازنة من ضمن الأمور اليومية التي يمكن لحكومة تصريف الاعمال تسييرها كونها تشمل الرواتب وامور ضرورية اخرى”.

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