الشيوخ العامين لعشائر العمارة يعقدون اجتماع طاريء ويخرجون بمقررات مهمة

عقد الشيوخ العامين لعشائر العمارة يعقدون اجتماع طاريء في مضيف الشيخ محمد عباس محمد العريبي أمير عشائر البومحمد وخرجوا بالمقررات التالية :

1/ منع العنف والحرق والاعتداء على مؤسسات الدوله الامنيه والخدمية

2/ البروه العشائريه البراءه من كل شخص يقتل أو يحرق أو يعتدي على المال العام والخاص

3/ عدم التعرض والاعتداء على منزل أو ممتلكات أو عائلة أي شخص تختاره الدوله للتصدي للعمل السياسي الحالي

4/ نشجب وندين الاعتداء على منزل الأستاذ محمد شياع السوداني واعتبار ذلك من ضمن الجرائم الارهابيه 4 إرهاب

5/ تتعهد شيوخ العشائر كافة بهدر دم كل من تثبت إدانته بهذه الجريمه وطردهم من العشيره وعدم السماح لأي عشيره أن تظمهم اليها

6/ بالنسبه للأشخاص الذي تم ارتكابهم جريمة قتل الشهيد وسام العلياوي المحمداوي والذي عددهم 14 شخصا من مختلف العشائر تم هدر دماءهم من قبل شيوخ عشائرهم وإعلان البراءه منهم ولايسمح لأي شخص الدفاع عنهم

7/ تعتبر جريمة الاعتداء على المعلمين والمدرسين وموظفي الدوله كافة جريمه ارهابيه 4/ إرهاب وستقوم العشائر بطرد الشخص المعتدي من العشيره وإبلاغ السلطات الامنيه عنه وسوف يعقد اجتماع آخر غدا في مضيف عشيرة البو دراج مضيف الشيخ صلال الدراجي لمتابعة الضروف الراهنه ومن الله التوفيق

شيوخ عشائر العمارة

14 /12/2019