مصدر : أوامر استقدام لعشرة موظفين في ذي قار بتهم فساد مالي

افاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن محكمة التحقيق أصدرت أوامر استقدم بحق 10 موظفين في ذي قار يتبعون لأربع وزارات.

وقال المصدر ، إن "محكمة التحقيق في استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت أمر استقدام بحق عشرة موظفين في وزارات الكهرباء، والنفط، والتخطيط، والبلديات والاعمار والإسكان، بتهمة فساد مالي تتعلق بالاضرار الجسيم في المال العام".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام بينهم مدير بلدية قضاء الشطرة، ومدير تخطيط محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن" القرار صدر وفق أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".